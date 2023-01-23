مقديشو 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسدعا الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود اليوم جيش بلاده إلى الاستعداد للمرحلة الثانية من الحرب على الإرهاب.وحث رئيس الصومال في تصريح له خلال تفقده مقر قيادة الفرقة الـ60 للجيش الصومالي، الجنود المتدربين على الحفاظ على قيم ومبادئ الجيش وتحمل مسؤولية سلامة وكرامة المواطنين وعدم الاعتداء عليهم.وأشار الرئيس الصومالى إلى أنه "مع انطلاق المرحلة الثانية من تحرير المناطق جنوب غرب البلاد ينبغي تعزيز الاستعداد للقضاء على مليشيات الخوارج".مما يذكر أن قوات الجيش صدت هجوما شنه مسلحو "حركة الشباب" الإرهابية على قاعدة عسكرية في جلعد وسط البلاد.// انتهى //18:12ت م0149