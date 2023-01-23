الرياض 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسأجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا سيرجي ألينيك.وجرى خلال الاتصال، استعراض سبل تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف العمل الثنائي بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، كما تطرقا الجانبان إلى الجهود الدولية المبذولة بشأن الوصول إلى حل سياسي للأزمة (الروسية - الأوكرانية)، وجهود البلدين الصديقين في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.// انتهى //18:33ت م0151