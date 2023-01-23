الجزائر 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسجدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم، حرص بلاده على تعزيز مكانتها كشريك استراتيجي لإيطاليا في المجال الطاقوي والتزامها بدورها كممون موثوق إقليميا و دوليا، منوها بمستوى ونوعية العلاقات بين البلدين خصوصا خلال السنوات الأخيرة.وقال الرئيس تبون، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، التي تزور الجزائر حاليا، "أنوه بمستوى العلاقات الاستراتيجية بين الجزائر وإيطاليا وكذا الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة لتعزيز الشراكة ودعمها من خلال دفع المبادلات التجارية التي حققت في مدة قصيرة نتائج مميزة".وأضاف أن حجم التبادلات التجارية بين الجزائر وإيطاليا بلغ 16 مليار دولار العام 2022 وهو ما يعد "مؤشرا للتقارب والمقاربات التي اعتمدناها لبلوغ حركية متصاعدة في مجالات التعاون المتعددة".وأبرز أن المباحثات سمحت له بتجديد حرص الجزائر على تعزيز مكانتها كشريك استراتيجي لإيطاليا في المجال الطاقوي والتزامها بدورها كممون موثوق على الصعيدين الإقليمي والدولي وكذلك الامر في الاستثمار الصناعي الإيطالي في الجزائر.// انتهى //18:34ت م0152