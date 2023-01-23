الرياض 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسنظم اتحاد الغرف السعودية منتدى الأعمال السعودي الإندونيسي، ووُقع خلاله 8 اتفاقيات تجارية بين شركات سعودية وإندونيسية في مجال الصناعات الغذائية والسلع الاستهلاكية والتصدير والاستيراد.وأعلنت عدد من الشركات الإندونيسية رغبتها للدخول في السوق السعودي والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في رؤية المملكة 2030.وأوضح معالي وزير التجارة الإندونيسي الدكتور ذو الكفل حسن، أن الصادرات الإندونيسية عالية الجودة وستستمر في الزيادة بالسوق السعودي، معرباً عن تطلعه لتوقيع اتفاقية تجارية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإيجاد سبل لرفع مستوى التعاون التجاري والاستثماري بين المملكة وإندونيسيا، مشيداً بالتحولات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها المملكة.وأكد معاليه أن الشركات الإندونيسية قادرة على تلبية طلب السوق السعودي، وعد المملكة أحد الشركاء الاستراتيجيين لإندونيسيا، حيث تحتل المرتبة الثامنة بين الدول التي تصدر لها المنتجات الغذائية الإندونيسية المصنعة.يذكر أن حجم التجارة بين المملكة وإندونيسيا بلغ 21.3 مليار ريال عام 2021 بزيادة قدرها 61% عن العام 2020.// انتهى //19:22ت م0155