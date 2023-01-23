الرياض 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسيشارك الصندوق الثقافي في ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" في نسخته الثانية، الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في الفترة 24 - 26 يناير في مدينة الرياض.وتأتي مشاركة الصندوق متناغمة مع دوره في تمكين القطاع الثقافي، وجهوده نحو تحفيز الاستثمار في القطاعات الثقافية من خلال مشاريع تعزز دور القطاع في دعم وتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق استدامته.ويمثل الملتقى فرصة أمام الصندوق للتعريف بخدماته التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها لدعم نمو مشاريع القطاعات الثقافية، حيث يتواجد الصندوق في المعرض المصاحب من خلال جناح يُعرّف ببرامج ومنتجات الصندوق، ويتيح الفرصة للنقاش مع الزوار حول برامج الصندوق وأثرها على تنمية القطاع، وكيفية الاستفادة منها، وتسليط الضوء على الفرص التي تخلقها القطاعات الثقافية للمستثمرين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى دعوة المستثمرين من رواد الأعمال والشركات الاستثمارية المتوسطة والكبرى للاستثمار في القطاعات الثقافية الواعدة ودعم ازدهارها واستدامتها.وينعقد ملتقى الاستثمار البلدي بهدف استعراض حزمة من الفرص الاستثمارية التي يتـم طرحها من قبـل الأمانات، البلديات والجهات الحكومية، وتوسـيع قاعدة المتنافسـين عليـها من خلال استقطاب استثمارات رأسـمالية للمساهمة في رفع جودة الحياة في المدن السعودية .// انتهى //19:24ت م0156