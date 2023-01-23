المدينة المنورة 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة اليوم بمقر الغرفة ، وبالتعاون مع الهيئة العامة للنقل، ورشة عمل بعنوان "مبادرات قطاع نقل البضائع على الطرق البرية"، تهدف من خلالها إلى تعريف الأفراد بمبادرات القطاع .وناقش الورشة مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية باتحاد الغرف السعودية عبدالملك السليمان، ومدير إدارة تعزيز وحماية المنافسة بالهيئة مهند التركي، وتضمت عدداً من المحاور منها، حصر التحديات التي تواجه الافراد وقطاع الاعمال وطرق معالجتها، وتسويق الفرص المتاحة، وتحفيز الأفراد على الاستثمار في القطاع .// انتهى //19:40ت م0159