تبوك 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسأعلنت شركة البحر الأحمر الدولية المطورة لإثنين من أكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحاً في العالم - وجهتي "البحر الأحمر وأمالا" اليوم , عن منح عقد بنحو مليار ريال سعودي لشركة "العيوني للاستثمار والمقاولات" لتنفيذ أعمال البنية التحتية والمرافق العامة للمرحلة الأولى من المخطط الرئيس لمشروع "تربل باي" كجزء من المرحلة الأولى لوجهة "أمالا" .وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية جون باغانو, أن ترسية عقد البنية التحتية اليوم يأتي في إطار الاستراتيجية الطموحة لشركة البحر الأحمر الدولية, الهادفة إلى الريادة والتجديد في مجال السياحة الفاخرة والمحافظة على البيئة الطبيعية, مضيفاً أن شركة العيوني للاستثمار والمقاولات ومقرها بالمملكة, ستكون مسؤولة عن توفير أحدث أنظمة البنية التحتية للمرافق الأساسية، مع الحرص على تقليص البصمة الكربونية لمشروع " "تربل باي" في إطار التزام "أمالا" بالوصول إلى مرحلة تشغيل قائمة على "الحياد الكربوني" بالكامل .وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن اختيار "العيوني للاستثمار والمقاولات" جاء استناداً إلى ما تتمتع به الشركة من خبرة عريقة وكفاءات فنية وتجارية شاملة، فضلاً عن مؤهلاتها الإقليمية والعالمية التي تلبي جميع أساليب التصميم والبناء المتبعة مع معايير "البحر الأحمر الدولية" للتنمية الشاملة المستدامة، بما في ذلك العوامل الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمؤسسية .يذكر أن تحضيرات المرحلة الأولى من وجهة أمالا في مرسى "تربل باي" تجري على قدمٍ وساق وستتكون من ثمان منتجعات تقدم ما يزيد عن 1,200 غرفة فندقية, وفي حال اكتمالها، ستضم الوجهة أكثر من 3,000 غرفة فندقية في 25 فندقًا، إلى جانب مجموعة واسعة من متاجر التجزئة الراقية والمطاعم الفاخرة ومراكز الاستجمام والمرافق الترفيهية .// انتهى //19:42ت م0160