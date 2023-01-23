الرياض 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسشارك الرئيس التنفيذي لشركة السجل العقاري الدكتور محمد السليمان في جلسة "الأنظمة العقارية .. التنفيذ والرقابة"، ضمن جلسات أعمال منتدى مستقبل العقار بنسخته الثانية المقام في مدينة الرياض.وأبرز السليمان أهم النقاط المرتبطة باستصدار التشريعات الخاصة بالتسجيل العيني للعقار، موضحاً أن المملكة بدأت بالتسجيل العيني منذ عام 2002م وسيعلن قريباً -بإذن الله- عن التشريع النهائي للتسجيل العيني.وتطرق إلى مميزات التسجيل العيني العقاري للنمو الاقتصادي ومنها: رفع شفافية التداولات التجارية الخاصة في القطاع العقاري، ورفع موثوقية حجية الهوية العقارية الخاصة بالعقارات، مفيداً أنه سيكون هناك مظلة تشريعية تحت مظلة الهيئة العامة للعقار تقوم بالعمل عليها الشركة الوطنية للخدمات التسجيل العيني للعقار لتنفيذ أعمال التسجيل العيني.يُذكر أن النسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار تستمر ثلاثة أيام، ويشارك فيها أكثر من 30 دولة و100 متحدث يمثلون القطاعين العام والخاص، بجانب مشاركة نخبة من الاقتصاديين ومستثمرين ونخبة من صناع القرار وخبراء في منظومة قطاع العقار، محليا وعالميا، وتتضمن أعماله عددًا من الجلسات وورش العمل، تناقش عبرها محاور عدة تغطي حاضر ومستقبل العقار.// انتهى //19:45ت م0162