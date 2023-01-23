الرياض 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وقع برنامج تطوير وزارة الداخلية، وكلية الملك فهد الأمنية، مذكرة تعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، بتنفيذ برنامجي الماجستير في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وذلك في قاعة الملك عبدالعزيز للمحاضرات بالكلية، بحضور مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول ركن سعيد بن عبدالله القحطاني، وأصحاب المعالي والسعادة، حيث وقعها كل من الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية المهندس نبيل بن خالد الدبل، ومدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج، ونائب رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية للشؤون الحكومية سليمان بن محمد الثنيان.وأكّد الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية المهندس نبيل بن خالد الدبل، أن توقيع مذكرة التعاون سيثمر نجاحات قادمة لجميع الجهات المشاركة فيها بما يخدم العمل الأمني ويطوره في مجالات التعليم والتدريب والبحث والشؤون الأكاديمية في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتبادل الخبرات بين منسوبي كل جهة.من جهته، أوضح مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج أن المذكرة تأتي في إطار تفعيل سبل التواصل والتعاون وإقامة الشراكات الاستراتيجية بين الكلية والعديد من الجهات الوطنية في القطاعات المختلفة، إيمانًا بأن التعاون الفعال يسهم في تحقيق المنافع المتبادلة التي تتواءم مع رؤية السعودية 2030.من جانبه، قال نائب رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية للشؤون الحكومية سليمان بن محمد الثنيان: إن توقيع مذكرة التعاون بين برنامج تطوير وزارة الداخلية وكلية الملك فهد الأمنية و (كاوست) يعزز من تبادل الخبرات في المجالات الأكاديمية المشتركة وتطوير القدرات البشرية لمنسوبي وزارة الداخلية بإقامة برامج تعليمية وتدريبية متخصصة.// انتهى //19:57ت م0163