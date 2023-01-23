حفر الباطن 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واساحتفى صاحبُ السموِّ الأمير منصور بن محمد بن سعد، محافظ حفر الباطن مساء أمس ، بجمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفرالباطن ( تراؤف ) بمناسبة حصولها على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة ( المستوى البرونزي ) والمعيار البريطاني للمنظمة الموثوقة ، في فعالية ( شتاء تراؤف ) التي يحتضنها مخيم تراؤف الموسمي بحضور عددٍ من مديري الدوائر الحكومية والقطاعات الأمنية والعسكرية وغير الربحية.واطَّلَع سموُّه في بداية الاحتفاء على معرض جوائز تراؤف الذي يحتوي على الجوائز والاعتمادات التي حصدتها الجمعية خلال مسيرتها في عددٍ من المجالات ، واطَّلَع على تقرير منجزاتها لعام 2022 م .وأشادَ سموُّ محافظ حفر الباطن بجمعية تراؤف وفريقها من رجالٍ ونساء، وشكر جهودَهم ونجاحاتِهم المميزة على الأصعدة كافة، بعملٍ مؤسسي محوكم .// انتهى //21:39ت م0187