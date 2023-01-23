اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على ارتفاع
الاثنين 1444/7/1 هـ الموافق 2023/01/23 م واس
الرباط 1 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واس
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم، على ارتفاع في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيس (مازي) تقدماً بنسبة 0.77 %، عند 10.291,49 نقطة.
فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.72 % ليستقر عند 825,11 نقطة، وارتفع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.46 % مسجلاً 784,54 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 21 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 540 مليار درهم مغربي.
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21:39ت م
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