جدة 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واساستقبلت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" اليوم وفد متدربي كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة؛ وذلك في إطار الشراكات البحثية والتدريبية؛ مما يعزز أواصر التعاون والتعرف على مختلف التخصصات والدراسات التي تقدمها الجامعة.والتقى الوفد ضمن برنامج الزيارة ممثلاً لمسؤولي جامعة "كاوست" الذي استعرض برامج الدراسات التي تقدمها الجامعة والخدمات التي توفرها لطلابها.كما التقى أعضاء هيئة التدريس واستمع لشرح مفصلٍ عن أهداف جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وتاريخها، والبرامج التعاونية التي تقدمها مع الجامعات والكليات السعودية؛ كما تجول الوفد على بعض مرافق الجامعة؛ شملت المتحف والمكتبة وإسكان الطلاب والمناطق الترفيهية، بالإضافة إلى زيارة بعض المراكز العلمية في الجامعة.// انتهى //21:39ت م0189