جدة 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واستُوجت الشركة السعودية للخدمات الأرضية؛ بجائزتين جديدتين من منظمة International Finance Awards؛ وذلك كأفضل شركة مقدمة لخدمات مناولة الأمتعة بدول الخليج ، وأفضل شركة مشغلة لخدمات الأسطول في المملكة.وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية رائد بن حسن الإدريسي،أن هذا الإنجاز يُعد تتويجاً للجهود المتميزة والأداء المتطور، الذي يُمثل إحدىٰ ثمار خُطط وبرامج التطوير بالشركة الهادفة إلى تعزيز دورها الحيوي في خدمة صناعة النقل الجوي في هذا الوطن الغالي.وأشار إلى أن تتويج الشركة بالجائزتين العالميتين يأتي تقديراً لما حققته من معدلاتٍ قياسية في مناولة أمتعة الركاب تجاوزت 65 مليون قطعة؛ لخدمة ما يزيد على 80 مليون مسافر على أكثر من 600 ألف رحلة، وكذلك في قطاع خدمات الأسطول بخدمة أكثر من 130 ألف رحلة للخطوط السعودية وشركات الطيران الوطنية والعالمية، بعدد 86 شركة طيران، وبمعدل قياسي من الخدمات بلغ حوالي 147 ألف خدمة، في مجالات التعقيم والتنظيف وغيرها من الخدمات المطلوبة وفق الجداول المقدمة من شركات الطيران.ونوَّه بحرص الشركة السعودية للخدمات الأرضية في جميع خدماتها على الالتزام التام بمتطلبات الخدمة المتكاملة من حيث السرعة والاحترافية والتطبيق الصارم لاعتبارات السلامة؛ حيث تعد المزود الرئيسي للخدمات الأرضية لشركات الطيران الوطنية والعالمية بمطارات المملكة ، من خلال منظومة متكاملة تتسم بالمرونة والتطور.ونوَّه باستناد الشركة في الأساس على تعزيز رصيدها من الكوادر الوطنية عالية الكفاءة والتأهيل، بما يدعم إمكاناتها ودورها الريادي في خدمة صناعة النقل الجوي ، وِفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية .// انتهى //21:43ت م0190