الرياض 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسأعلن الرئيس التنفيذي لمشاريع شركة وسط جدة المهندس مرضي آل منصور، افتتاحَ مشروع وسط جدة 2027 -بمشيئة الله- وذلك من خلال ورشة عمل بعنوان " مشروع وسط جدة.. جودة حياة" ضمن منتدى مستقبل العقار الذي دشَّنه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل-اليوم- في مدينة الرياض.واستعرض المهندس آل منصور ، خلال عرض مرئي للحضور تفاصيل؛ أبرزها الانتهاء من هدم ما يقارب 2 مليون متر مكعب، وأكثر من 400 بناية، وهدم ملعب القوات المسلحة، وأكثر من 30 ألف رحلة للتخلص من الحطام، وعدة أعمال للقوات البحرية.وأوضح آل منصور خلال العرض إنجاز 3 ملايين ساعة عمل آمن، وإعادة تأهيل للأراضي والتربة، وتركيب محطات خلط تستوعب ألفي متر مكعب يومياً.يذكر أن النسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار تستمر ثلاثة أيام، ويشارك فيها أكثر من 30 دولة و100 متحدث يمثلون القطاعين العام والخاص، بجانب مشاركة نخبة من الاقتصاديين ومستثمرين ونخبة من صناع القرار وخبراء في منظومة قطاع العقار، محلياً وعالمياً، وتتضمن أعماله عددًا من الجلسات وورش العمل، تناقش عبرها محاور عدة تغطي حاضر ومستقبل العقار.// انتهى //21:49ت م0192