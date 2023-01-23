الرياض 01 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واسرأس معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول ركن سعيد بن عبدالله القحطاني، اجتماع المجلس الأعلى لكلية الملك فهد الأمنية الـ (28)، الذي عقد اليوم بمقر الكلية بالرياض، بحضور أعضاء المجلس من أصحاب السمو والمعالي.وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات، منها الحث على استمرارية التطوير في المجالات الأكاديمية والتعليمية والمخرجات، إضافة إلى التوصيات الهادفة إلى مواصلة برامجها، خاصة فيما يتعلق بالتأهيل والتدريب العسكري، مشيداً بالكلية وما حققته من منجزات خلال العام المنصرم.// انتهى //22:29ت م0193