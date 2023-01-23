الكويت 1 رجب 1444 هـ الموافق 23 يناير 2023 م واستقدَّم سموُّ الشيخ أحمد نواف الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي - اليوم- باستقالة الحكومة إلى سموِّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وليِّ عهد الكويت.وكان سموُّ رئيسِ مجلس الوزراء الكويتي أحاط مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برفعه كتاب استقالة الحكومة إلى سموِّ وليِّ العهد الكويتي؛نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة الكويتي، معرباً عن حكمة سموِّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، المعهودة باتخاذه ما يراه محقِّقاً للمصلحة العليا للكويت.//انتهى//22:32ت م0195