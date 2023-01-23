القاهرة 2 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسفاز فريق إنبي على مضيفه فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين على إستاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.ورفع إنبي رصيده بهذا الفوز إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر، وبفارق الأهداف عن كلٍّ من فريق الداخلية صاحب المركز الرابع عشر، وعن فريق فاركو صاحب المركز الثالث عشر.وفي الجولة ذاتها، تعادل فريق أسوان مع ضيفه الإسماعيلي بدون أهداف، ليرتفع رصيد أسوان إلى 18 نقطة في المركز التاسع، كما ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 9 نقاط في المركز الأخير.كما انتهت مباراة فريق سيراميكا مع طلائع الجيش في إستاد القاهرة الدولي بالتعادل السلبي، ليرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 17 في المركز العاشر، وارتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 15 في المركز الثاني عشر.وفي ملعب إستاد الإسكندرية، حقق فريق الاتحاد السكندري الفوز بهدف نظيف على حساب فريق حرس الحدود، ليرفع الاتحاد السكندري رصيده للنقطة 25 ليحتل بها المركز السادس، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 11 محتلاً بها المركز الـ 17 وقبل الأخير.//انتهى//00:14ت م0004