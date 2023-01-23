نيويورك 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 254.07 نقطة، بما يعادل 0.76%, ليغلق عند 33629.56 نقطة،بينما صعد مؤشر ناسداك المجمع 223.97 نقطة أو 2.01%, ليغلق عند 11364.41 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 47.20 نقطة أو 1.19%, ليغلق عند 4019.81 نقطة.‏// انتهى //00:48ت م0005