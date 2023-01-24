رياضي / مصر تواجه السويد في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد بعد الخسارة من الدنمارك
الثلاثاء 1444/7/2 هـ الموافق 2023/01/24 م واس
القاهرة 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واس
فاز منتخب الدنمارك لكرة اليد على منتخب مصر بنتيجة (30 – 25)، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، في ختام منافسات الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد، المقامة حاليًا في بولندا والسويد.
وارتقى منتخب الدنمارك بهذا الفوز إلى المركز الأول بالمجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، فيما احتل منتخب مصر وصافة المجموعة برصيد 8 نقاط، ليتأهل المنتخبان إلى ربع نهائي البطولة.
وسيواجه منتخب مصر نظيره منتخب السويد في دور ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد، بينما سيلتقي منتخب الدنمارك مع نظيره منتخب المجر في الدور ذاته.
// انتهى //
02:21ت م
0007