القاهرة 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسفاز منتخب الدنمارك لكرة اليد على منتخب مصر بنتيجة (30 – 25)، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، في ختام منافسات الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد، المقامة حاليًا في بولندا والسويد.وارتقى منتخب الدنمارك بهذا الفوز إلى المركز الأول بالمجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، فيما احتل منتخب مصر وصافة المجموعة برصيد 8 نقاط، ليتأهل المنتخبان إلى ربع نهائي البطولة.وسيواجه منتخب مصر نظيره منتخب السويد في دور ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد، بينما سيلتقي منتخب الدنمارك مع نظيره منتخب المجر في الدور ذاته.// انتهى //02:21ت م0007