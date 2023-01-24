سيدني 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسأعلن وزير التعليم الفيدرالي الاسترالي جايسون كلير في بيان مشترك مع وزير المهارات الفيدرالي الاسترالي بريندان أوكونور أن أستراليا وقعت على الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي.وقال البيان إن الانضمام الى هذه الاتفاقية سيمنح الطلاب الاستراليين "ثقة أكبر" في أن مؤهلاتهم سيتم الاعتراف بها في بلدان أخرى وبالتالي منحهم إمكانية وصول افضل إلى التعليم العالي وفرص العمل في الخارج.وأوضح البيان أن الاتفاقية تهدف الى تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي وكذلك التخفيف من العقبات التي تواجه الطلاب والمدرسين والباحثين في الخارج.// انتهى //04:01ت م0009