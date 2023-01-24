سيدني 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واساعلنت وزيرة الداخلية والأمن السيبراني الاسترالية كلير اونيل في بيان صادر عن مكتبها ان استراليا سشارك في مبادرة دولية بقيادة الولايات المتحدة لمواجهة التهديدات السيبرانية المتعلقة بفيروسات الفدية.وقالت الوزيرة اونيل أن برامج الفدية تؤثر على آلاف الشركات والأفراد كل عام، مشيرة إلى أهمية العمل الجماعي من أجل تحسين الأمن السيبراني للدول وحماية المواطنين والشركات على حد سواء.يشار انه تم الاتفاق على إنشاء فرقة عمل دولية لمكافحة برامج الفدية في اجتماع عُقد في واشنطن في نوفمبر 2022م الماضي.// انتهى //04:59ت م0011