الرياض 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تعزي رئيس الجمهورية الجابونية في وفاة وزير الشؤون الخارجيةولي العهد يهنئ رئيس الوزراء العراقي بمناسبتي نجاح بلاده في تنظيم "كأس الخليج" والفوز بكأس البطولةالمملكة وتشاد توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الدفاعيالمملكة تشارك في أعمال مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلوماتوزير الخارجية يستقبل رئيس جمهورية بالاووزير الحج والعمرة: المملكة تستعد لخدمة مليوني حاجرئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يستقبل سفير مملكة بلجيكابن عياف: القطاع العقاري أحد مكامن القوة لدينا بمدينة الرياضافتتاح الملتقى السنوي للتوجهات العالمية في التعليم الإلكترونيمساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات يرأس اجتماع المجلس الأعلى للكلية الأمنيةافتتاحَ مشروع وسط جدة 2027صرف تعويضات العقارات المعترضة للجزء الشمالي الغربي لمسار طريق الملك فيصل بالمدينةمواصلة اختبار العملة الرقمية للبنك المركزي السعوديالكويت.. رئيس الوزراء يقدم استقالة الحكومة إلى ولي العهدوأكدت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( العقار والتنمية ) : التنمية العمرانية ليست أرقاماً مجردة للوحدات مع أهميتها الكبيرة في ذلك، إنما هي رؤية حضارية وتخطيط لجودة الحياة، ونتائجها شاملة وعميقة الأثر في دورة الاقتصاد الوطني والاقتصاد المجتمعي واحتياجاته. لذا يعد القطاع العقاري وتنظيمه وتطويره ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة وأحد عناوين نهضتها، باستثماراته الهائلة وأسواقه الضخمة، ومنظومة واسعة من الأنشطة والمنتجات والخبرات الإنشائية وقطاعات التمويل والتطوير العقاري والتسويق والتقييم، وبطبيعة الحال البنية الأساسية المتطورة.في هذا العهد الزاهر، يعد الإسكان خاصة والقطاع العقاري بشكل عام، أحد الشواهد الحية لطموحات المملكة في نهضتها الحديثة، واستراتيجياتها العملية في تعظيم القيمة المضافة للقطاعات واستدامة مقدراتها ونمو مكتسباتها وإسهامها في الناتج المحلي الإجمالي.وأضافت : من هنا تكمن أهمية “منتدى مستقبل العقار” وجدول أعمال نسخته الثانية بأبعادها المحلية والعالمية في الحضور المتميز وأطروحاته، ورصد التحديات وتأطير الطموح لمستقبل هذا القطاع الحيوي، الذي يتمتع اليوم بركائز ومحفزات استثمارية قوية من تشريعات وأنظمة عدلية معززة وضامنة للحقوق، وتوظيف للتقنيات الحديثة، وهو ما يتناوله المنتدى بلغة الأرقام وما يشهده من اتفاقيات بأقيام مليارية بروح الرؤية السعودية الطموحة.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( تطويع التقنية ) : تحت مظلة رؤية 2030، لا تتردد المملكة في تفعيل التقنيات الحديثة في إدارة شؤونها، مدركة أهمية أن تواكب كل جديد يشهده العالم، حتى تحقق كل ما تسعى إليه وتخطط له، ولذلك حرصت على أن تصبح هذه التقنيات نمطاً من أنماط الحياة للدولة والفرد، يشمل المعارف والمعلومات والخدمات، فضلاً عن استحداث استراتيجيات وأدوات تخدم الإنسان، وتتيح له فرص التقدم والتطور.وأضافت : لا تتوقف التقنيات الحديثة عند حد، فهي تشهد تطوراً هائلاً ومستمراً، وباتت تقتحم شتى مجالات الحياة اليومية والخدمات المُقدمة، وفي كل الجهات الحكومية والخاصة، وصولاً إلى خدمة الملايين من ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين.وأكدت على حرص المملكة على توفير أحدث التقنيات لخدمة ضيوف الرحمن، جسدته تفاصيل الجلسة الافتتاحية الرئيسة من فعاليات الملتقى العلمي الثاني والعشرين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، التي شددت على ضرورة تطويع التقنية والذكاء الاصطناعي، وإنجاز عدد من المشروعات والمبادرات ذات البعد التقني، والتي تصب في مصلحة خدمة ضيوف الرحمن.وأشارت الى أن المملكة بذلت جهوداً نوعية من أجل تسهيل وتمكين الحجاج من إقامة فريضتهم بكل يسر وسلام وأمان، وأصبحت السعودية رائدة عالمياً بعد تحقيقها العديد من الإنجازات المتلاحقة، وتنفيذ المشروعات المتنامية في توسيع الخدمات الإلكترونية، وتطوير قطاع تقنية المعلومات، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، لتنفيذ خطتها التشغيلية لموسم الحج، وإدارة الحشود وفق خطوات علمية مدروسة، يتم تحديثها موسماً بعد آخر.وقالت انة خلال السنوات الثلاث الماضية، وأثناء جائحة كورونا سعت المملكة لاستثمار التكنولوجيا في تطوير العملية التنظيمية والتأمينية للحجاج، مستخدمة وسائل التقنيات الحديثة بأعلى المستويات العالمية بداية من التفكير في السفر من بلد الحاج، حتى وصوله لأرض المملكة، واستطاعت الحكومة إنشاء بنية رقمية منتظمة تنقل مكة إلى عالم التقنية، حتى تجعل من الحج والعمرة رحلة خالية من القلق والإزعاج للحاج.وختمت : وإضافة لما سبق، استثمرت المملكة التقنيات الحديثة في التعامل مع ضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم، بمختلف جنسياتهم ولهجاتهم، ونجحت في تسخير الجهود وتحويل منظومة الحج والعمرة إلى مرحلة بارزة من التطوير والتنظيم والتخطيط والتنمية الدائمة والشاملة التي تضع راحة ضيوف الرحمن كأولوية، ويندرج ذلك ضمن المبادئ والقيم التي ارتبطت تاريخياً بالمملكة في إدارتها الأراضي المقدسة، واستضافة الملايين من ضيوف الرحمن سنوياً.// انتهى //07:26ت م0014