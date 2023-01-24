عام / كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة تنظم برنامج "كيف تبدأ حياتك المهنية"
الثلاثاء 1444/7/2 هـ الموافق 2023/01/24 م واس
المدينة المنورة 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واس
تنظم كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) برنامجًا تدريبيًا بعنوان " كيف تبدأ حياتك المهنية " مستهدفة المتدربين والخريجين.
ويتناول البرنامج الذي يُعقد عبر الاتصال المرئي ، عددًا من المحاور في التعريف بمقياس الميول المهنية والمسارات الوظيفة وأهمية المهارات ومهن المستقبل ودور الشهادات الاحترافية.
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08:07ت م
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