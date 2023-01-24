المدينة المنورة 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واستنظم كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) برنامجًا تدريبيًا بعنوان " كيف تبدأ حياتك المهنية " مستهدفة المتدربين والخريجين.ويتناول البرنامج الذي يُعقد عبر الاتصال المرئي ، عددًا من المحاور في التعريف بمقياس الميول المهنية والمسارات الوظيفة وأهمية المهارات ومهن المستقبل ودور الشهادات الاحترافية.// انتهى //08:07ت م0016