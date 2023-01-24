بكين 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسارتفع حجم استهلاك الكهرباء في الصين خلال العام الماضي 2022، بنسبة 3.6 بالمئة على أساس سنوي.وذكرت الهيئة الوطنية للطاقة بالصين وفقًا لوكالة (شينخوا) الصينية أن حجم استهلاك الكهرباء وهو مقياس رئيسي للنشاط الاقتصادي سجل نحو 8.64 تريليون كيلووات ساعة في العام الماضي، مشيرة إلى أن حجم استهلاك الكهرباء في الصناعة الأولية نما بنسبة 10.4 في المئة على أساس سنوي في عام 2022، في حين ارتفعت الكهرباء المستهلكة في قطاعي الصناعة والخدمات بمقدار 1.2 في المئة و4.4 في المئة على التوالي.وأوضحت الهيئة أن استهلاك الكهرباء بالمساكن خلال العام الماضي شهد زيادة سنوية بنسبة 13.8 في المئة.// انتهى //08:36ت م0019