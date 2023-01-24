بغداد 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسالتقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، أمس، وكيلة الأمين العام للأمم المُتحدة للشؤون السياسيَّة وبناء السلام روزماري دي كارلو والوفد المرافق لها.وأفاد بيان لوزارة الخارجية العراقية أن الجانبين بحثا دعم العراق في ملفات عديدة منها التغيرات المناخية والمياه، إضافة إلى تطوير التعاون بين الهيئة الأممية والعراق ودعم استقراره.// انتهى //09:15ت م0021