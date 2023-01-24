الخرطوم 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على لقاء عضو مجلس السيادة في السودان الدكتور الهادي إدريس، أمس، وفد الآلية الثلاثية برئاسة رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان (يوناميتس) فولكر بيرتس، حيث أطلع الوفد على نتائج زيارته لجنوب السودان.وأبرزت إدانة السودان حادثة حرق أحد المتطرفين للمصحف الشريف أمام السفارة التركية بالعاصمة ستكهولم.وأخبرت صحف الثلاثاء عن مساهمة اليابان بمبلغ 1.6 مليون دولار أمريكي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدعم تدخلات الحماية والمساعدة للاجئين المستضافين في ولاية النيل الأبيض السودانية.وأشارت إلى اكتمال كافة الاستعدادات لانطلاقة فعاليات الدورة الـ (40) لمعرض الخرطوم الدولي اليوم، بمشاركة 400 شركة و12 دولة.ونشرت صحف السودان إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية أمس عمليات التحريض الإسرائيلي المستمرة على هدم وتهجير سكان منطقة الخان الأحمر شرق القدس المحتلة.// انتهى //09:37ت م0023