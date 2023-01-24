بريدة 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واستمكن فريق طبي بمستشفى عيون الجواء العام من إنهاء معاناة مريض ثلاثيني كان يشكو من آلام شديدة تراوده بين الحين والآخر في منطقة البطن بسبب التهاب الزائدة.وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريض وصل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهو يعاني من ألم شديد في الجهة اليمنى للبطن، وبعد أجراء التحاليل والكشف الطبي عليه ومناظرة الأشعة تبين أن معاناته ناجمة عن حالة زائدة ملتهبة.وبين التجمع أن الفريق الطبي في قسم الجراحة بالمستشفى قرر تنويم المريض وإجراء العملية الجراحية اللازمة له، إلا أن الفريق وأثناء تنفيذ العملية تفاجئ بوجود زائدتين في مكان واحد، كانت إحداهما مكتملة والثانية متجزئة وهي حالة نادرة الحدوث، وقد تم استخراجهما خلال العلمية الجراحية التي استغرقت ثلاث ساعات بنجاح تام ودون حدوث أي مضاعفات صحية جانبية للمريض، وقد تكللت العملية بالنجاح والله الحمد.يذكر أن مجموع عدد العمليات الجراحية التي أجراها مستشفى عيون الجواء العام خلال العام الماضي 2022م بلغت 641 عملية متنوعة.// انتهى //09:43ت م0024