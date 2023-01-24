جيزان 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات الحرث، الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والدرب، وبيش، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة .وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.// انتهى //09:51ت م0025