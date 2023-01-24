جدة 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، في مقر الأمانة العامة للمنظمة ، يوم أمس، رئيس منتدى شباب التعاون الإسلامي طه أيهان .واطلع الأمين العام ،خلال اللقاء على أنشطة المنتدى وما حققه من إنجازات.وأشاد الأمين العام بجهود المنتدى، معرباً عن شكره للجمهورية التركية على دعمها الدؤوب لمؤسسات منظمة التعاون الإسلامي الموجودة في تركيا.وشدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين منتدى شباب التعاون الإسلامي والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.// انتهى //09:58ت م0026