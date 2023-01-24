الباحة 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واستشكّل محافظات القطاع التهامي بمنطقة الباحة، لوحةً جمالية استثنائية في عمق الطبيعة الخضراء؛ وخاصة عقب هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة مؤخراً؛ وصنعت الجمال عبر الشلالات والبحيرات والأعشاب والأشجار والأراضي التي تكتسي بالخضرة ومظاهر الحياة البرية الآسرة.وتتميز محافظات القطاع التهامي بالدفء وجمال الطبيعة ، الأمر الذي حفز إمارة المنطقة لإقامة مهرجاناً ربيعياً تنطلق فعالياته قريباً بمحافظة المخواة، ويضم حزمة من الفعاليات والبرامج التي تلامس مختلف شرائح المجتمع ، في ظل متابعة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة تعمل الجهات المعنية في محافظات القطاع التهامي على تهيئة أماكن التنزه وتوفير الاحتياجات الضرورية للزوار والمتنزهين، إضافة إلى تكثيف الجهات الأمنية لعملها في المتنزهات وعلى امتداد الطرق لتيسير حركة السير، حرصًا على توفير أفضل وأرقى الخدمات للباحثين عن الدفء بما يكفل راحة المتنزهين .وتوفر محافظات القطاع التهامي المتعة والإثارة لعشاق تسلق الجبال؛ عبر مجموعات الرحلات الاستكشافية والهايكنج, حيث تنظم مثل هذه الرحلات التي تتكئ على مخزون سياحي تاريخي كبير، تتحقق معه المزيد من الخيارات السياحية والترفيهي؛ لشرائح المجتمع المختلفة.// انتهى //10:12ت م0027