جدة 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، يوم أمس، بمقر الأمانة العامة، المستشارة الخاصة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الخارجية الأمريكية سارة منقارة.وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول السبل والوسائل الضرورية للتنسيق ولحماية حقوق الإنسان بما فيها، المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.وأبرز الأمين العام التحديات الكبرى التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان المتقدمة والبلدان الأقل نمواً، وعلى الخصوص القضايا المتعلقة بالتنوع والمنظور الجنساني والتعليم والمشاركة في الحياة الاجتماعية والصحة والرفاه والتشغيل.من جهتها أكدت سارة منقارة ، حرصها على تعزيز التعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها من أجل ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة.// انتهى //10:18ت م0028