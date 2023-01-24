الدمام 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسحققت أندية النور والحزم والابتسام الانتصار في مواجهات الجولة الثالثة عشر من دور المجموعات التمهيدي لبطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين للموسم الرياضي 2022-2023م، التي أقيمت أمس.واستطاع المتصدر فريق النور الفوز على نظيره الهدى بنتيجة (40-26)، وتمكن الابتسام من كسب حراء بنتيجة (43-19)، وانتصر الحزم على العمران (43-21).وفي المواجهات التي لعبت الخميس الماضي ضمن المجموعة الأولى، فاز الخليج على الوحدة بنتيجة (35-22)، وفي المجموعة الثانية تغلب مضر على القارة (22-29)، وكسب الترجي نظيره القادسية (26-34)، وفاز المحيط على الأهلي (29-34)، وحقق الصفا انتصاراً عريضاً على الهلال (37-12).ويتصدر فريق النور المجموعة الأولى برصيد 26 نقطة، ويأتي بعده الخليج ثانياً برصيد 21 نقطة، ثم الحزم في المركز الثالث برصيد 18 نقطة، والهدى في المركز الرابع برصيد 16 نقطة، ويحل الابتسام خامساً بـ 11 نقطة، ثم العمران سادساً بـ 5 نقاط، ويحتل حراء الترتيب السابع بـ 4 نقاط، ويقع الوحدة في المركز الثامن بـ 3 نقاط.وفي المجموعة الثانية، يتصدر فريق مضر الترتيب بـ 25 نقطة، ويأتي الصفا ثانياً برصيد 21 نقطة، وبعده المحيط ثالثاً بـ 18 نقطة، ثم الترجي في المركز الرابع برصيد 14 نقطة، ثم القارة خامساً بـ 10 نقاط، وبعده الهلال في الترتيب السادس برصيد 8 نقاط، والقادسية في المركز السابع بـ 5 نقاط، ويقع الأهلي ثامناً بـ 3 نقاط.// انتهى //10:19ت م0029