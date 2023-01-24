الرباط 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بالتنسيق المغربي الأمريكي، لتحضير مناورات "الأسد الأفريقي 2023" التي تقرر إجراؤها في الفترة ما بين 16 مايو و 22 يونيو المقبل، في ست مناطق بالمغرب.واستعرضت مجمل مواقف الإدانة العربية والدولية، لما أقدم عليه المتطرف اليميني السويدي بأحراق نسخة من القرآن الكريم بستوكهولم، مشيرةً إلى ترحيب الولايات المتحدة الأمريكية بانسحاب مجموعة من الجنود الإريتريين من بلدتين في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا، بعد شهرين ونصف من توقيع الحكومة ومتمردي الإقليم على اتفاق سلام .وتطرقت الصحف إلى القمة الفرنسية الإلمانية التي انعقدت في باريس، لافتةً إلى تسجيل اليابان زيادة حادة جديدة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وفي عدد الوفيات التي بلغت في شهر يناير الحالي أكثر من 8 آلاف وفاة.// انتهى //10:22ت م0031