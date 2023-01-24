نجران 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسشاركت جامعة نجران ممثلةً بفرع الجامعة بمحافظة شرورة بجناحٍ خاص في فعاليات "مهرجان شرورة الشتوي الخامس" للعام 1444هـ، الذي انطلقت فعالياته مؤخراً.ويشتمل جناح الجامعة في المهرجان على ركن تعريفي عام بفرع الجامعة بمحافظة شرورة، خاصة فيما يتعلق بالكلية التطبيقية بالمحافظة وأهدافها ورسالتها والتخصصات التي تشتمل عليها بفرعي البنين والبنات، إضافةً إلى بعض المساهمات التي قام بها طلاب ومنسوبي الفرع في الخدمة المجتمعية من غرس بعض الأشجار، والمحافظة على البيئة، والتبرع بالدم ، وزيارة المرضى وتقديم الهدايا الرمزية لهم.كما خصص الجناح ركنًا خاصًّا يبرز دور الجامعة خدمة ضيوف الرحمن من خلال إبراز أعمالها في خدمة القادمين عبر منفذ الوديعة البري مع اليمن للحج والعمرة .وتهدف المشاركة إلى تعزيز دور الطلبة ومنسوبي فرع الجامعة بشرورة في المشاركات المجتمعية، وتقديم الرسائل التوعوية والأكاديمية وما تمثله من دور كبير في المساهمة في التنمية الاجتماعية.// انتهى //10:23ت م0032