القاهرة 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن ما تم إنجازه من مشروعات قومية على مدار السنوات الماضية لم يكن ترفا أو سوء تقدير، مشيراً إلى أن الدولة عملت على كل الملفات بالتوازي حتى تستطيع أن تجابه مستقبلها وتحقق آمالها.وأبرزت مباحثات الرئيس المصري مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، والتي أكد خلالها متانة العلاقات المصرية -الأمريكية والأهمية التي توليها بلاده لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد الأمني والاستخباراتي ولدعم جهود استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط في ضوء ما يشهده من تحديات.وسلطت صحف القاهرة الضوء على توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الدولية الإسلامية للقطاع الخاص مع مصر لعام 2023، والذي يستهدف تقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1.5 مليار دولار.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية مبرزة إدانة الخارجية الفلسطينية التحريض على هدم قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة واقتحامها.وتطرقت صحف مصر إلى عدة موضوعات دولية متفرقة منها إعفاء محافظ البنك المركزي العراقي بناء على طلبه، واستئناف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، ودعوة المجلس الأوروبي باستخدام مليارات الدولارات الروسية المصادرة في إعمار أوكرانيا.// انتهى //10:27ت م0034