القدس المحتلة 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واساقتحم مستوطنون اليوم، باحات المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل تواجدها المكثف على مداخل المسجد الأقصى، وتعرقل وصول الفلسطينيين إليه، كما اعتقلت عدداً من الفلسطينيين خلال اقتحامها لعدة أحياء في القدس.في السياق ذاته، وثق نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال سبعة فلسطينيين، خلال اقتحامها عدة مناطق في الضفة الغربية.// انتهى //11:25ت م0053