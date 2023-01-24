بغداد 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم، بمواصلة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو والوفد المرافق لها لقاءاتها مع كبار المسؤولين العراقين.وأوردت إشادة رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني باستمرار التعاون بين العراق وحلف شمال الأطلسي خلال لقائه الجنرال ستيوارت مونش قائد القوات المشتركة لحلف الناتو والوفد المرافق له.وتداولت صحف بغداد إقالة محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى مخيف، وتكليف رئيس الوزراء العراقي، لعلي العلاق بديلا عنه، مشيرة إلى تأكيد وزيرة المالية العراقية طيف سامي قوة الاقتصاد العراقي وسعيه لتفعيل وتوقيع الاتفاقيات مع الموسسات المالية الدولية.وفي الشأن الأمني تطرقت إلى إشراف وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري على عملية وخطة أمنية لمنع تهريب الدولار والنفط.وعرجت على إشادة رؤوساء الجمهورية والوزراء والبرلمان بالقضاء العراقي وتأكيدهم أن حيادية القضاء حماية للدولة.// انتهى //11:39ت م0057