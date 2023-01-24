جزر فرسان 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسأعلن فرع الكلية التقنية للبنين بمحافظة جزر فرسان، عن موعد بدء التسجيل في برنامجي الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثالث من العام 1444هـ، حيث سيتم فتح بوابة القبول لمدة خمسة أيام، بدءاً من يوم الأحد القادم، عبر "بوابة قبولي" في موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://adm.tvtc.gov.sa/registration .‏وأوضح مشرف فرع الكلية المهندس رياض حبادي، أن التسجيل سيكون متاحاً في تخصصات البرمجة وتطوير الويب، وتقنيات الأعمال المكتبية، والموارد البشرية، داعياً الراغبين في التقديم إلى اختيار التخصص المناسب لهم، ومراعاة الدقة، والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب، وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل.وأضاف أنه بعد انتهاء فترة التسجيل، سيتم استكمال إجراءات قبول المرشحين بعد الفرز النهائي، وثم إعلان أسماء المرشحين للقبول في الكلية، حيث ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على هواتفهم المسجلة في الطلب.// انتهى //11:40ت م0058