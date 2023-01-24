تبوك 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسقدم مجمع إرادة والصحة النفسية بتبوك خدماته الصحية لأكثر من 70000 مراجع خلال العام الماضي 2022 م .وأوضحت صحة تبوك أن عدد المراجعين للعيادات الخارجية بلغ 53315 مراجعًا ، وعيادات مركز اضطرابات النمو والسلوك 8087 مراجعًا، في حين بلغ عدد المراجعين لتأهيل الطبي والعلاج الطبيعي 2228, فيما استقبل قسم الطوارئ 6412 مراجعًا .وأضافت أن عدد المرضى المستفيدين من أقسام التنويم النفسي والإدمان بلغ 1993 مريضًا، بينما قدمت العيادات الافتراضية خدماتها عن بعد لـ 10808 مستفيدين، فيما سجلت الفرق الميدانية لبرنامج الرعاية الصحية المنزلية في المجمع عدد 10522 زيارة منزلية، استفاد منها 530 مريضًا، بينما بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية 2203 مستفيدين، والخدمات النفسية 1686 مستفيدًا ، كما بلغ عدد المستفيدين من برنامج منزل منتصف الطريق 192 مستفيدًا .وبينت أن عدد التقارير الصادرة عن اللجان الجنائية بلغ 309 وذلك بناءً على الطلبات الواردة من جهات التحقيق والجهات القضائية، بينما أصدرت اللجان المدنية عدد 3351 تقريرًا .وأشارات صحة تبوك إلى أن المجمع قام بالعديد من الجهود في سبيل تقديم أفضل الخدمات العلاجية والتأهيلية والتثقيفية للمرضى.// انتهى //11:47ت م0060