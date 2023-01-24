الدرب 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسقدّمت أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والافتراضية والطب المنزلي بمستشفي محافظة الدرب العام في منطقة جازان خدماتها العلاجية لـ 137151 مستفيدًا، وذلك خلال العام الماضي 2022م.وأجرى المستشفى خلال المدة نفسها فحوصات مخبرية بلغت 792268 فحصًا، كما تم إجراء 634 عملية جراحية، وصرف 136286 وصفة طبية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الخدمة الاجتماعية 1796مستفيداً، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات الأشعة بالمستشفى 22074 مستفيداً، و 3394 حالة تنويم، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات العلاج الطبيعي 4397 مستفيداً، وتقديم 71270 وجبة غذائية.// انتهى //11:56ت م0061