بغداد 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسالتقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم قائد القوات المشتركة لحلف شمال الأطلسي الناتو الأدميرال ستيوارت مونش الذي يزور بغداد حاليًا.وذكر بيان رسمي لمكتب رئيس الوزراء العراقي أن الجانبين أكدا أهمية ترسيخ الأمن في العراق وانعكاسه على أمن المنطقة والعالم، في حين أكد مونش التزام الحلف بتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية.// انتهى //11:57ت م0062