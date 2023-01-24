جيزان 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسزار وفد ألماني يضم خبراء وأكاديميين الليلة الماضية، قرية جازان التراثية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان، وتجول الوفد في أرجاء القرية، مطلعين على المعالم السياحة و التراثية لمنطقة جازان منها البيت الجبلي والتُهامي والفرساني وكذلك السوق الشعبي.وقدّم مدير القرية التراثية حمد الدقدقي ، شرحاً عن الفرق الشعبية والحرفيين والأسر المنتجة ، وما تشتهر به المنطقة من مأكولات شعبية وتراث عريق، إضافة إلى الحرف اليدوية التي عرفت بها المنطقة في مجالات الزراعة والصيد والتجارة، والألعاب الشعبية والمعروضات التي تجسد الموروث الأصيل في منطقة جازان.وشاهد الوفد الألماني خلال الزيارة العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية والعروض والألعاب الشعبية والرقصات الفلكلورية التي تنفذها القرية ضمن فعاليات مهرجان شتاء جازان 23 " أجمل وأدفا ".// انتهى //11:58ت م0063