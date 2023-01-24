تونس 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واستناولت الصحف التونسية في سياق اهتماماتها لهذا اليوم اجتماع الرئيس التونسي قيس سعيد بوزير داخليته توفيق شرف الدين وعدد من القيادات الأمنية العليا للوقوف على آخر تطورات سير الدور الثاني من الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها أواخر هذا الشهر.وأوردت في الشأن المغاربي إعلان وزارة الدفاع الجزائرية تحطم مروحية عسكرية للجيش الجزائري غرب العاصمة ما أسفر عن مقتل طاقم المروحية الذي كان يضم طياراً ومساعدين اثنين.وأشارت صحف الثلاثاء إلى بدء رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة زيارة رسمية إلى فرنسا، مشيرة إلى أن زيارة شنقريحة إلى فرنسا تأتي قبل زيارة دولة مرتقبة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى باريس في مايو المقبل.ولفتت في الشأن الدولي النظر إلى إدانة أربعة عناصر من جماعة "أوث كيبرز" اليمينية المتطرّفة في الولايات المتحدة بالتمرد لدورهم في الهجوم على مقر الكونغرس الأمريكي في واشنطن عام 2021.// انتهى //11:58ت م0064