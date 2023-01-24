حائل 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واستشارك أمانة منطقة حائل في ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" ٢٠٢٣" بنسخته الثانية الذي تنظمه حالياً وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالرياض ويستمر ثلاثة أيام.وأوضح أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن الاستثمارات البلدية ذراع لبناء مستقبل المناطق الواعدة وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي وتضاعف من الفرص الوظيفية ومجالات العمل والتنمية المحققة لأهداف رؤية المملكة 2030 ، مشيراً إلى أن منطقة حائل وبمزاياها النسبية تزخر بالعديد من الفرص الجاذبة.وقال إن مشاركة الأمانة تأتي عبر جناح للتعريف بالفرص والمشاريع الاستثمارية التي تسهم بتبوء منطقة حائل مكانتها المتقدمة سياحياً وزراعياً ولوجستياً ، وذلك نظراً لموقعها المتميز الذي جعلها ملتقى للطرق السريعة بين عدد من مناطق المملكة .// انتهى //12:04ت م0067