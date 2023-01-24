الرياض 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واستشارك وزارة الثقافة في ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال الفترة من 24 إلى 26 يناير في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات؛ وذلك بهدف تسليط الضوء على دورها الفاعل في تنمية القطاع الثقافي، وتحفيز الاستثمار في القطاع ونشاطاته ومشاريعه المتنوعة، بالإضافة إلى تمكين المهتمين من الانخراط في الأعمال الثقافية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة.وتسعى الوزارة من خلال المشاركة في الملتقى إلى التعريف بمنصة التراخيص والتصاريح الثقافية "أبدع" التي تفتح باب الشراكة مع القطاع الخاص وتقدم الدعم والتمكين للنشاط الثقافي في المملكة، حيث تتيح خدمة إصدار التراخيص والتصاريح الثقافية للمنشآت والممارسين والموهوبين السعوديين والمقيمين؛ لتمكينهم من ممارسة الأنشطة الثقافية الداعمة والإسهام في نمو القطاع والرفع من كفاءته وجاذبيته الاستثمارية، بما يجعل من الثقافة عاملاً مؤثراً في الاقتصاد الوطني، ومجالاً حيوياً فعّالاً يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وتهدف وزارة الثقافة من مشاركتها إلى إظهار ما سيوفره القطاع الثقافي من فرص استثمارية، وتفعيل لدور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع، حيث تعمل على تكوين شراكات استراتيجية فعّالة مع جهات عدة في القطاع الحكومي، الخاص، وغير الربحي؛ لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأثر الإيجابي على القطاع الثقافي والممارسين فيه بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، ويسهم في تعزيز الإنتاج الثقافي السعودي وتطوير بنيته الاستثمارية.// انتهى //12:39ت م0074