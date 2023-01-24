سكاكا 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسقدمت المراكز الصحية بصحة الجوف خدماتها لـ 1,143,724 مستفيدًا خلال العام 2022م، البالغ عددها 46 مركزًا متوزعة على 4 نطاقات في سكاكا، ودومة الجندل، وطبرجل، وصوير، بما في ذلك الحملات والأنشطة داخل وخارج المراكز الصحية التي تهدف لتعزيز وعي المجتمع والمحافظة على مجتمع أكثر صحة.وتقدم المراكز الصحية خدماتها عبر 62 عيادة مختلفة تشمل عيادات الأطفال, وعيادات الحوامل, وعيادات طب الأسرة, وعيادات الأمراض المزمنة, وعيادات التطعيمات, وعيادات الأسنان, إضافة إلى ماتقدمه من خدمات في الطب الاتصالي عبر قنوات وزارة الصحة للعيادات عن بعد وتقديم الاستشارات عبر 937, ويعمل عدد منها مناوبًا على مدار الساعة.وأشارت صحة الجوف إلى أن المراكز الصحية شهدت تطورًا لافتًا في الخدمات الصحية المقدمة، من خلال افتتاح عددٍ من الأقسام، وتفعيل العيادات, كما تقوم بشكل دوري بتفعيل الأسابيع الصحية، وتنظيم المعارض التوعوية، بالتعاون مع الشركاء, كما تقوم بالزيارات الخارجية للقطاعات المختلفة كالمدارس والمؤسسات الحكومية.// انتهى //12:41ت م0075