اجتماعي/ 796 بطاقة شرائية توزعها "تراحم جازان" على أسر النزلاء والمفرج عنهم
الثلاثاء 1444/7/2 هـ الموافق 2023/01/24 م واس
جيزان 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واس
بدأت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تراحم بمنطقة جازان اليوم ، بتوزيع 796 بطاقة شرائية للمواد الغذائية على الفئة المستفيدة من خدمات اللجنة، وذلك ضمن اهتمامها بتقديم الدعم لأسر النزلاء والمفرج عنهم المسجلين لديها.
وأبان رئيس اللجنة المهندس محمد بن يحيى عجيبي ، أن المشروع يوفر للمستهدفين احتياجاتهم الغذائية الأساسية، فضلاً عن تعزيز التراحم والتكافل داخل المجتمع.
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