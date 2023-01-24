جيزان 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسبدأت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تراحم بمنطقة جازان اليوم ، بتوزيع 796 بطاقة شرائية للمواد الغذائية على الفئة المستفيدة من خدمات اللجنة، وذلك ضمن اهتمامها بتقديم الدعم لأسر النزلاء والمفرج عنهم المسجلين لديها.وأبان رئيس اللجنة المهندس محمد بن يحيى عجيبي ، أن المشروع يوفر للمستهدفين احتياجاتهم الغذائية الأساسية، فضلاً عن تعزيز التراحم والتكافل داخل المجتمع.// انتهى //12:47ت م0076