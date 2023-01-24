الأحساء 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واسشارك صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، أمس في جلسة حوارية بعنوان "دور الإمارات والمحافظات والوزارات في المواءمة لتمكين القطاع العقاري"، ضمن أعمال النسخة الثانية لمنتدى "مستقبل العقار"، الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالرياض.وكشف سموه أن الهدف المُقبل للأحساء هو المُخططات الصناعية؛ للتمهيد لبناء منطقة لوجستية وإستراتيجية، ويدعم ذلك موقع المُحافظة التي تُعد البوابة المثالية للخليج العربي، وهو ما سينعكس على جذب الاستثمارات الوطنية والإقليمية والدولية؛ إلى جانب توفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، والإسهام في تحقيق أهداف برنامج "تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.وأوضح سموه أن الأحساء تملك أهمية استثمارية كبيرة وتأتي متسقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، وزيادة المحتوى المحلي غير النفطية.وأعلن سمو محافظ الأحساء خلال الجلسة الحوارية، أن الأشهر الثلاثة المُقبلة، ستشهد إعلان إستراتيجية هيئة تطوير الأحساء.// انتهى //12:47ت م0077