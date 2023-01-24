نجران 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واستشارك أمانة منطقة نجران بمعرضٍ خاصٍ في ملتقى الاستثمار البلدي "فرص ٢٠٢٣" بنسخته الثانية الذي تنظمه حالياً وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالرياض ويستمر ثلاثة أيام.وأوضح أمين منطقة نجران المهندس صالح آل داغش الغامدي أن الأمانة تشارك بمعرض يشتمل على 75 فرصة استثمارية تشمل (10) فرص مميزة وهي مدينة صناعية على الطريق الدولي ، ومدينة البناء، المدينة الغالية، واجهة وادي نجران ، مطعم علامة تجارية مسجلة على طريق الملك سعود ، مطاعم و كافيهات بمتنزه الأمير جلوي ، ومدارس عالمية نموذجية بمخطط الروضة ، وفندق تراثي ومنتجعات وشاليهات بمتنزه الملك فهد ، ومجمع سكني بمخطط النهضة .وأكد المهندس الغامدي أن هذه الفرص الاستثمارية ستسهم بصورة كبيرة في زيادة التنافسية، وتعزيز الإيرادات وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الاستثمار.// انتهى //12:54ت م0078