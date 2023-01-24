القدس المحتلة 02 رجب 1444 هـ الموافق 24 يناير 2023 م واستوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وشرعت بعمليات تجريفٍ للأراضي الزراعية.وفي شأن آخر، أفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية اليوم، أن قوات الاحتلال نكلت بثلاثة شبان أثناء اعتقالهم، لافتة النظر أن عدد الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمدن والبلدات الفلسطينية ارتفع إلى 14 فلسطينياً.وأشارت هيئة الأسرى في بيانٍ، أن قوات الاحتلال تواصل سياسة النقل التعسفي لعشرات الأسرى الفلسطينيين من سجن لآخر، ضمن خطوات الاحتلال التي تهدف للتضييق على الأسرى.// انتهى //12:59ت م0080